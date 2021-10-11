Севастополь и Мордовия объявили о введении QR-кодов из-за ковида

Российские регионы продолжают вводить ограничения в связи с ростом количества заражений коронавирусом. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев продлил в городе режим повышенной готовности до 1 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс».

В рамках продленного режима градоначальник объявил, что школьные каникулы в городе начнутся с понедельника, 18 октября, и продлятся три недели. На этот же срок закрываются все городские кружки секции. Родителям воспитанников детских садов запретили приходить на утренники.

Работать с детьми смогут только сотрудники, которые сделали прививку от коронавируса или могут предоставить справку об отсутствии заболевания или наличии антител после перенесенной инфекции.

Справки или QR-коды понадобится предъявить жителям и гостям города для посещения ресторанов, кафе, салонов красоты, кинотеатров или музеев. По словам Развозжаева, всю общественную зону Севастополя сделают свободной от ковида.

Работодателей города обязали перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет. Эта норма не распространяется на врачей и учителей. Кроме того, в городе вводят обязательную вакцинацию для работников отелей, заправок, ресторанов и магазинов. Привиты должны быть не менее 80% сотрудников. Остальных членов коллектива еженедельно начнут тестировать на коронавирус. За последние сутки в городе выявили 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный прирост для Севастополя с начала пандемии.

В Мордовии ввели обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания, спортивных объектов, кинотеатров, ночных клубов, бань и саун. Соответствующий указ подписал глава республики Артем Здунов.

Как сообщается на сайте правительства региона, получить QR-код могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел за последние шесть месяцев. Новые правила начнут действовать с 15 октября.