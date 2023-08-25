Здоровье 25 августа 2023, 04:12 Клубок из глистов нашли в теле россиянина Новороссийские врачи нашли в теле мужчины клубок из глистов Freepik

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Врачи в одной из больниц Новороссийска обнаружили в теле пациента клубок из глистов. Об этом сообщило издание «Кубанские новости».

Мужчина пришел в больницу с жалобами на боли в кишечнике и частую дефекацию. Он отметил, что ходил в туалет около 20 раз в день. Пациенту провели комплексное обследование, в которое входил анализ кала на паразитов. Несмотря на это, быстро поставить диагноз не удалось.

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Причину недуга раскрыли после колоноскопии. В толстой кишке мужчины оказалось множество гельминтов. На эндоскопическом исследовании ЖКТ не всегда можно заметить паразитов, обычно они выявляются лабораторными исследованиями. Кроме того, чаще всего глисты скапливаются в тонкой кишке.

После установления недуга пациента перевели в инфекционную больницу. Там он пройдет необходимое лечение.

Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что глисты вызывают задержку психического развития у детей. По ее словам, паразиты могут обитать в организме бессимптомно.