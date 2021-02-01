«Клобазам» привезут в Россию в марте 2021 года

В Россию в марте должны поставить первые партии противоэлептического лекарства с действующим веществом «клобазам». Не исключено, что запланированные даты сдвинут на более ранний срок.

Первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб отметил, что договор заключен с компанией Sanofi. В августе прошлого года препарат получил регистрацию, напомнил ТАСС.

«Мы договорились с компанией Sanofi <…> по поставке в 2021 году семи тысяч упаковок сюда по „Клобазаму“. <…> Они ставят пока ориентировочно первую поставку на март 2021 года», — уточнил чиновник на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Партию лекарств, добавил первый замминстра, могут ввезти в РФ и раньше, закрыв таким образом текущую острую потребность в препарате.

Цыб подчеркнул, что проблем возникнуть не должно. Договоренность с Sanofi достигнута о «достаточно большом количестве» препарата.

Лекарство с торговым названием «Фризиум», действующее вещество которого — «клобазам», Минздрав РФ повторно зарегистрировал летом 2020 года. Препарат был разрешен в России 20 лет, но срок предыдущего регистрационного удостоверения истек.