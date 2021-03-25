Клинцевич отреагировал на похвалу вакцины «Спутник V» от Клинтон

Член Совета Федерации Франц Клинцевич отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о российской вакцине против коронавируса «Спутник V», сообщило РИА ФАН.

Политик признала победу в области медицины нашей страны над США. Она отметила, что заинтригована и немного расстроена тем, как Россия продвигает свою вакцину.

«Они приходят к стране и говорят: „Мы позаботимся о вас“. А Соединенным Штатам остается лишь ликвидировать их отставание», — подчеркнула Клинтон.

Клинцевич заметил, что РФ создала уже четыре разных препарата для борьбы с коронавирусом.

«Хиллари Клинтон, как и другим американским высокопоставленным политикам, невдомек, почему российская вакцина сегодня настолько популярна в мире. Хочу напомнить, что у России есть серьезные наработки по антивирусам еще с довоенных времен. Я сейчас говорю про Великую Отечественную войну», — пояснил он.

Политик добавил, что после испытаний «Спутник V» показал очень хорошие результаты, которые привлекли внимание иностранных ученых. Как он уточнил, руководители западных стран, игнорируют все требования США и закупают российский препарат.