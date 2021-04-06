Клинико-диагностический лабораторный комплекс появится в Пензе

Клинико-диагностический лабораторный комплекс построят в Пензе. Проект поддержали на уровне Минздрава РФ. На его реализацию из областного бюджета выделили 166 миллионов рублей, написало ИА «Пенза-Пресс».

Отмечается, что появление в городе такой лаборатории позволит добиться хорошей результативности и достоверности результатов. Также благодаря работе комплекса получится расширить спектр анализов, а сроки выдачи результатов сократятся до одних-двух суток.

Заведение будет иметь несколько подразделений. В их числе отделы микробиологических, молекулярно-биологических, иммуносерологических исследований.