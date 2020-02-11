Клиники Москвы захотели нажиться на коронавирусе

На своих сайтах столичные клиники распространяли информацию, что могут диагностировать коронавирус при помощи таких базовых процедур, как ренген легких, МРТ и общеклинических анализов. Они даже могут вылечить его при помощи своих врачей — что, разумеется, неправда, ведь вакцины от коронавируса еще нет.

В Федеральной антимонопольной службе уже отреагировали на такие высказывания, сообщив, что эти дорогостоящие предложения не соответствуют действительности и вводят в заблуждение потенциальных потребителей.

Московское управление ФАС уже вынесло предупреждения предприимчивым клиникам и потребовало прекратить распространение недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса. Организации должны выполнить требования в течение десяти дней, чтобы не получить административное наказание.

Самые последние новости о коронавирусе на 11 февраля 2020 г.