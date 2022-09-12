Клиника Acıbadem рассказала об успешных методах лечения рака предстательной железы | 360°

Здоровье 12 сентября 2022, 09:00 Поделиться Telegram

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Viber Клиника Acıbadem рассказала об успешных методах лечения рака предстательной железы Россиянин рассказал об излечении от рака предстательной железы в клинике Acıbadem

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Многие мужчины среднего и старшего возраста страдают раком предстательной железы. С этим заболеванием успешно борются специалисты клиники Acıbadem. Они рассказали о существующих вариантах борьбы с этим видом рака.

По словам специалистов, число мужчин с этой проблемой каждый год растет, однако именно этот тип рака поддается лечению легче других.

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Бороться с раком предстательной железы можно при помощи лучевой терапии, радикальной простатэктомии, являющейся «золотым стандартом» лечения, а также HIFU — это новый неинвазивный метод, выполняемый с помощью ультразвука и высокой температуры.

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Клиника Acıbadem поставила на ноги многих пациентов благодаря современным технологиям и опыту врачей-урологов. Известный ведущий специалист, профессор, доктор медицинских наук Али Рыза Курал провел немало успешных операций. Одним из счастливых пациентов стал россиянин А.

профессор Али Рыза Курал

«Когда мне поставили диагноз „рак простаты“, моему внуку был всего один год. И, конечно же, я надеялся услышать от него слово „дедушка“. Я прошел несколько обследований, а дочь помогала в поиске врача и клиники. Однажды она позвонила мне ночью и взволнованно сказала: „Я нашла врача! Он один из лучших урологов по лечению рака предстательной железы — Али Рыза Курал из Acıbadem“», — рассказал пациент из России.

Профессор Али Рыза Курал удалил пациенту предстательную железу, не повредив окружающие ткани. Врач провел малоинвазивную роботизированную радикальную простатэктомию, и А. больше не нуждался в дальнейшем противораковом лечении. Спустя два года он чувствует себя хорошо.

«Когда у меня диагностировали рак простаты, я думал, что никогда не услышу, как мой внук называет меня дедушкой, но сегодня у меня есть еще один день рождения! От всей души благодарю профессора Али Рызу Курала и клинику Acıbadem за то чувство огромной радости, которое я испытываю сегодня», — поблагодарил А. медиков.

профессор Али Рыза Курал

Справиться с раком предстательной железы вполне реально, если онкология все еще находится в этом органе, а ее лечением занимаются квалифицированные специалисты — такие, как в клинике Acıbadem.

Представительство сети клиник Acıbadem есть в Москве, на улице Большая Якиманка, 26, корпус 1А. По интересующим вопросам туда можно обратиться и по телефонам +7 (495) 135-82-80, +7 (916) 530-22-11. Также у клиники есть свой канал в Telegram.

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