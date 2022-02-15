Клиническое исследование еще одной назальной вакцины от коронавируса началось в России

нКлиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса производителя «Генериум» началось в России. Его участниками станут 660 человек.

Около 400 из них получат препарат в шести московских поликлиниках: №№2, 52, 36, 68, 115, 210. Остальные — в 11 центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, вакцина компании «Генериум» по составу идентична «Спутнику V» для внутримышечного введения.

В рамках клинического исследования участников разделят на две группы, каждому добровольцу в первый и 21-й дни сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос.

У одной группы в виде спрея будет вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут «Спутник V». Под наблюдением врачей добровольцы будут находиться 365 дней.

Перед началом исследования все участники пройдут медицинское обследование. В мэрии отметили, что в исследовании может принять участие любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от коронавируса, не болел ковидом в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней. Подать заявку для участия в поликлиниках Москвы можно по почте vac_gnr@zdrav.mos.ru.

Также в столице продолжается изучение назальной вакцины, разработанной Центром имени Н. Ф. Гамалеи.