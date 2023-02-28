Здоровье 28 февраля 2023, 00:26 Клинический психолог Благодарева рассказала, чем опасно чрезмерное использование соцсетей

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Некоторые люди злоупотребляют использованием социальных сетей. Клинический психолог Любовь Благодарева рассказала, чем может быть чревато подобное увлечение. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам специалиста, длительное использование гаджета может привести к дофаминовой зависимости. При этом отказ от телефона приводит к низкому уровню поступления дофамина и, как следствие, к тревожности и раздражительности.

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Кроме того, постоянное использование смартфона может обернуться бессонницей, так как излучение экрана снижает выработку мелатонина, написал «Царьград».

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