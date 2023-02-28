28 февраля 2023, 00:26
Клинический психолог Благодарева рассказала, чем опасно чрезмерное использование соцсетей
Некоторые люди злоупотребляют использованием социальных сетей. Клинический психолог Любовь Благодарева рассказала, чем может быть чревато подобное увлечение. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам специалиста, длительное использование гаджета может привести к дофаминовой зависимости. При этом отказ от телефона приводит к низкому уровню поступления дофамина и, как следствие, к тревожности и раздражительности.
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Кроме того, постоянное использование смартфона может обернуться бессонницей, так как излучение экрана снижает выработку мелатонина, написал «Царьград».
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