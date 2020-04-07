Клинические исследования препаратов от коронавируса начались в России

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России начало клиническое исследование препаратов против коронавируса. Речь идет о трех лекарствах, которые планируют применять для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ФМБА. Клинические испытания начались для препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Калидавир». Тесты будут проводить в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна. Участвовать в испытаниях будут только те пациенты с подтвержденным коронавирусом, которые дали письменное согласие.

28 марта в ФМБА выразили надежду, что противомалярийный препарат «Мефлохин» позволит справиться с пиком заболеваемости и эффективно контролировать ее в дальнейшем. Однако доктор биологических наук Анча Баранова уверена, что это лекарство не станет гарантированным средством исцеления. Оно лишь увеличит шансы на выздоровление и даст пациентам два-три дополнительных дня для борьбы с инфекцией. Она подчеркнула, что в некоторых случаях это время может стать решающим и поможет победить болезнь.

По последней информации, в мире коронавирусом заразились более 1,3 миллиона человек. Многие пациенты справились с заболеванием, но более 75 тысяч скончались от инфекции. В России по состоянию на утро 7 апреля зафиксировали 7497 случаев заражения новым типом коронавируса. Из них 494 пациента поправились, а 58 — умерли.