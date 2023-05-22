Здоровье 22 мая 2023, 12:49 Клинические исследования гематологических препаратов начались в Москве Заммэра Москвы Ракова анонсировала клинические исследования гематологических препаратов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице начались клинические исследования гематологических препаратов. На это город выделил шесть миллионов рублей, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Препараты, которые сейчас тестируют специалисты, направлены на лечение аутоиммунного гематологического заболевания. Оно связано с усиленным разрушением элементов крови тромбоцитов, которые участвуют в процессах ее свертывания», — подчеркнула она.

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Ракова рассказала, что это биоаналог зарубежного лекарства. Оно очень важно для пациентов с тяжелым течением заболевания. Так как его отсутствие приводит в конечном счете к инвалидности.

Заммэра добавила, что бюджетные средства пойдут на оплату клинических лабораторных тестов, транспортировку биоматериала, закупку материалов и оборудования, изготовление печатной продукции, а также на оплату работы сотрудников.

Исследования пройдут, в том числе, и в исследовательских центрах, на базе ведущих столичных клиник: Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова и городской клинической больницы имени С. П. Боткина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние три года в столице провели более 500 исследований новых лекарств.

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