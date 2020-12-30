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    30 декабря 2020, 10:05

    Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начнутся до Нового года

    Екатерина Шамина

    Федеральное медико-биологическое агентство планирует до 1 января начать испытания препарата прямого действия против COVID-19. Об этом сообщил ТАСС.
    Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начнутся до Нового года

    «Первый препарат — этиотропный, влияющий непосредственно на вирус, фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, в связи с тем что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%», — пишет ТАСС со ссылкой на руководителя агентства Веронику Скворцову.

    Скворцова отметила, что помимо планов о клинических испытания препарата, организация планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса и приступить к клиническим.

    «В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антитело образований преимущественно, а через клеточный иммунитет», — сообщила она.

    На доклинической фазе исследований препарат показал хорошую эффективность.