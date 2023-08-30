Здоровье 30 августа 2023, 23:44 Клиническая больница в Порту-Алегри: комедии помогут в борьбе с болезнями сосудов

Читать 360tv в

Комедии помогают бороться с заболеваниями сосудов. К такому выводу пришли ученые из клинической больницы в Порту-Алегри (Бразилия), сообщила Neva.Today.

В эксперименте приняли участие 26 человек со средним возрастом 64 года. Все они страдали от ишемической болезни сердца.

Реклама

Респондентов разделили на две группы. Члены первой три месяца должны были смотреть комедийные шоу, а второй — серьезные документальные фильмы.

Выяснилось, что у респондентов из первой группы количество кислорода, перекачиваемого сердцем, выросло на 10%. Также упали маркеры воспаления и количество бляшек в сосудах, из-за чего снизился риск развития инфаркта и инсульта.