Кличко предложил семь больниц для больных коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для больных коронавирусом выделили семь столичных больниц. В них граждан смогут госпитализировать в случае выявления заболевания.

Об этом киевский мэр сообщил агентству Интерфакс-Украина. По его словам, эти учреждения обладают необходимым запасом индивидуальных и дезинфекционных средств защиты.

Мэр добавил, что в столице созданы две бригады скорой помощи для перевозки больных. Персонал медучреждений прошел обучение, на случай эпидемии — определены дополнительные места размещения зараженных.

«На случай обострения эпидемиологической ситуации мы определили дополнительные учреждения здравоохранения, где отдельно стоят корпуса», — сообщил Кличко.

Ранее Украина вывезла 48 своих граждан и 27 иностранцев из Уханя, где бушует коронавирус. Людей хотели разместить на карантин в пансионате под Полтавой. Местные жители взбунтовались и забросали камнями автобусы с эвакуированными украинцами.