Клещи убили 17 человек с начала года в России

Инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что с начала 2022 года 17 человек стали жертвами клещей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он уточнил, что всего за этот год в России зафиксировано 171 499 случаев присасывания клещей.

«Зарегистрированы случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. В текущем сезоне активности клещей в нашей стране зарегистрировано 17 летальных исходов», — добавил эксперт.

Он отметил, что при укусе клеща необходимо сразу же обращаться к врачу. Также хорошей мерой является прививка от энцефалита, но ее делают только по эпидемическим показаниям.

«Лицам, которые проживают или путешествуют в регионах, где находятся очаги данного заболевания», — пояснил Чуланов.

Ранее врачи назвали симптомы клещевого энцефалита. Сначала они напоминают обычные ОРВИ: небольшая температура, слабость, головокружение. А вот потом наступает ухудшение, Поднимается высокая температура, возникают головные, мышечные боли, общая слабость, боль в глазных яблоках.