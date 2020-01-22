Клещи проснулись в России из-за аномально теплой зимы

В 2020 году от клещей придется защищаться зимой. Кровососущие членистоногие проснулись раньше времени из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Центральной России.

Специалисты считают, что обострения эпидемиологической обстановки из-за этого ждать не стоит. О мерах предосторожности при встрече с традиционным «бичом» весенне-летнего сезона рассказала в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

«Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть», — пояснила специалист.

Она добавила, что активность клещей зависит от окружающей среды, и призвала не поддаваться панике. Чтобы полностью «проснуться», клещам нужно около 8-10 градусов тепла. Пока что для них все-таки холодно.

Способы защиты от «зимних» клещей такие же, как и в другое время года. При этом Шашина обратила внимание на отсутствие необходимости применения химических препаратов.

«Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное — надо правильно одеваться», — заметила сотрудник Роспотребнадзора.

Если у человека длинные брюки, то их нужно заправить в сапоги. Рубашку тоже следует заправить в брюки, поскольку клещам свойственно ползти вверх.

Ранее медики рассказали, как избежать болезней в мягкую зимнюю погоду. Оставаться здоровым поможет хороший сон, прогулки, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки.