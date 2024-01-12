Здоровье 12 января 2024, 11:16 «Клео.ру»: волосы могут выпадать от приема лекарств или нехватки полезных веществ

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Многие женщины сталкиваются с выпадением волос, это происходит по ряду причин. Об этом сообщил журнал «Клео.ру».

Одним из факторов специалисты называют нехватку в организме полезных веществ и микроэлементов. В частности, волосам может не хватать цинка, железа, хрома, селена и витамина В12. Также шевелюра может редеть из-за приема лекарств. В этом случае нужно обратиться к врачу для замены препарата.

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Еще одна частая причина выпадения волос — это сильный стресс. Нужно попытаться избавиться от лишнего напряжения, добавил «Ридус».

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