Здоровье 23 января 2024, 18:32 Клео.ру: во время ОРВИ следует отказаться от сахаросодержащих продуктов и фастфуда

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Медицинские специалисты рекомендуют исключить из питания фастфуд и сахаросодержащие продукты во время ОРВИ и простуды. По их словам, больной человек в этот период нуждается в витаминах и полноценных полезных продуктах, написал журнал Клео.ру.

Во время болезни органам ЖКТ важно работать без дополнительной нагрузки. Больному также запрещены любые алкогольные напитки и кофе. Все это обезвоживает организм, которому и так требуется больше жидкости, написало Utro.ru.

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Специалисты пояснили, что иммунитету тяжелее выводить токсины при нехватке воды.