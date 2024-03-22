22 марта 2024, 15:12
«Клео.ру»: утренняя зарядка и ходьба помогут продлить жизнь
Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, нужно с молодости задумываться о своих ежедневных привычках. Об этом сообщил журнал «Клео.ру».
Крайне важно делать по утрам зарядку. Даже разминка в течение пяти или 10 минут значительно снижает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, положительно влияет на здоровье и состояние суставов и дарит заряд бодрости.
Реклама
Еще одна важная привычка — ходьба. Чтобы быть в тонусе, нужно прогуливаться в интенсивном темпе хотя бы полчаса каждый день. Это поможет поддержать не только физическое, но и психическое здоровье, добавил «Ридус».
Реклама
Реклама