Здоровье 22 марта 2024, 15:12 «Клео.ру»: утренняя зарядка и ходьба помогут продлить жизнь

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Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, нужно с молодости задумываться о своих ежедневных привычках. Об этом сообщил журнал «Клео.ру».

Крайне важно делать по утрам зарядку. Даже разминка в течение пяти или 10 минут значительно снижает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, положительно влияет на здоровье и состояние суставов и дарит заряд бодрости.

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Еще одна важная привычка — ходьба. Чтобы быть в тонусе, нужно прогуливаться в интенсивном темпе хотя бы полчаса каждый день. Это поможет поддержать не только физическое, но и психическое здоровье, добавил «Ридус».

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