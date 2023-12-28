Здоровье

28 декабря 2023, 16:57

«Клео.ру»: тмин оказывает омолаживающее действие на организм человека

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Такая специя как тмин не только придает особый вкус блюдам, но и оказывает омолаживающее действие на организм человека за счет высокого содержания антиоксидантов, витаминов и минералов. Об этом написал журнал «Клео.ру».

Как уточнил «Ридус», при регулярном употреблении тмина у человека улучшается состояние кожи, повышается ее упругость благодаря выработке коллагена.

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Тмин предотвращает развитие различных заболеваний и защищает организм от вредных факторов окружающей среды.

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