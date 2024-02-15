Здоровье 15 февраля 2024, 18:31 «Клео.ру»: правильное питание поддержит иммунитет зимой

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Сбалансированное питание и исключение из рациона сладостей помогут укрепить и поддержать иммунитет зимой. Об этом сообщил сайт «Клео.ру».

Пища должна быть натуральной, без содержания консервантов и усилителей вкуса. В рацион стоит включить тушеные, запеченные или вареные продукты. Также следует соблюдать водный баланс и пить чистую отфильтрованную воду.

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Как добавило Utro.ru, укрепить иммунитет поможет здоровый сон. Для этого поздним вечером лучше всего отказаться от просмотра соцсетей.