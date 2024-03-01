Здоровье 01 марта 2024, 11:22 Клео.ру: перевод будильника по утрам делает человека более раздражительным и сонливым

Читать 360tv в

Привычка переводить будильник по утрам не дает человеку лучше выспаться, а даже делает его более сонливым и раздражительным. Об этом сообщил Клео.ру.

Многие люди заблуждаются, думая, что перевод будильника подарит им бодрость. Поэтому от этой привычки нужно избавиться как можно скорее. Если не получается легко отказаться от желания поспать еще 10 минут, то можно купить механический будильник. У него функция мгновенного перевода отсутствует, поэтому будет легче просыпаться с первого раза, добавил «Ридус».

Авторы: