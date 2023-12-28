Здоровье 28 декабря 2023, 16:57 «Клео.ру»: мучные изделия следует заменить отрубями и злаками, содержащими медленные углеводы и клетчатку

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Мучные продукты, которые практически не содержат в своем составе полезных питательных элементов, стоит заменить на отруби и злаки. Они являются источником медленных углеводов и растительного белка. Об этом написал журнал «Клео.ру».

Отруби и злаки не только насыщают организм на долгий промежуток времени, но и позволяют снизить общую калорийность рациона, не вызывая резких скачков сахара в крови. Эти продукты станут отличной заменой мучным изделиям для людей, которые страдают сахарным диабетом, сообщил «Ридус».

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Заменить мучные сладости также можно горохом, нутом, чечевицей, фасолью и киноа. Все эти продукты содержат много клетчатки, белка и микроэлементов.