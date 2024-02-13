Здоровье 13 февраля 2024, 11:29 «Клео.ру»: ежедневные вечерние ритуалы помогут быстрее заснуть

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Постоянные ритуалы в вечернее время помогут быстрее заснуть. Так организм будет понимать, что приближается время отдыха, сообщил сайт «Клео.ру».

Такими ритуалами могут быть чтение книги, принятие теплой ванны или же йога. Также более быстрому засыпанию способствует определенная температура в спальне — она может варьироваться от 18 до 22 градусов.

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Кроме того, подготовить организм ко сну помогут специальные техники релаксации, ограничение кофеина, сообщило Utro.ru.