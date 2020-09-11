Китайцы подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Эффективность уральского препарата «Триазавирин» была подтверждена в ходе клинического исследования, проведенного в Китае. В проверке участвовали 245 пациентов провинции Хэйлунцзян.

Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) в официальном Telegram-канале.

«В Китае утвержден протокол клинического исследования, согласно которому в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести», — сообщил вице-президент УрО РАН Валерия Чарушина.

Он пояснил, что уральский препарат смягчает симптомы заболевания и сокращает продолжительность его течения. О промежуточных результатах исследования ему неофициально сообщил президент Харбинского медицинского университета Ян Баофэн. Работы еще не закончены, результат нуждается в дальнейшем развитии, но позитивный эффект уже есть.

«Триазавирин» можно использовать против лихорадок Эбола, долины Рифт, Денге, Зика и долины Рифт.

Вирусолог, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ доктор биологических наук Михаил Щелканов Щелканов в январе усомнился в эффективности «Триазавирина», так как он не является уникальным препаратом.