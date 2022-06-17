Китайский врач Цзюньхуа рассказал, что быть донором крови безопасно

Врач больницы Центрального Южного университета Китая Чжан Цзюньхуа рассказал, что донорство крови не представляет опасности. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Sina.

Он уточнил, что китайские врачи соблюдают все необходимые меры предосторожности, поэтому заразиться чем-то во время забора крови практически невозможно.

Также он отметил, что донорство не имеет негативных последствий для организма. Например, мифы о том, что после этой процедуры можно поправиться или заболеть анемией, недостоверны. Организм без проблем восстанавливается и функционирует как обычно.