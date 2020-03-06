Китайский ученый рассказал, когда коронавирус «отойдет»

Врач рассказал, что почти во всех регионах Китая удалось справиться с коронавирусом. Исключением является только провинция Хубэй. Там борьба с вирусом должна закончиться к середине марта. А взять эпидемию под полный контроль планируют к концу месяца.

Что касается медицинских масок, Боли заявил, что до конца апреля не рекомендуется их снимать. В Хубэй носить их придется немного дольше. Он также сообщил, что не стоит забывать о «завозных» случаях эпидемии. Так как за пределами КНР еще не научились справляться с инфекцией.