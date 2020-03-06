Китайский ученый рассказал, когда коронавирус «отойдет»
Чжан Боли, известный в КНР вирусолог, заявил, что снимать медицинские маски, защищающие от распространения коронавируса, пока рано. Несмотря на то, что эпидемия идет на спад, все еще стоит носить маски. Об этом написала «Парламентская газета» со ссылкой на иностранное издание.
Врач рассказал, что почти во всех регионах Китая удалось справиться с коронавирусом. Исключением является только провинция Хубэй. Там борьба с вирусом должна закончиться к середине марта. А взять эпидемию под полный контроль планируют к концу месяца.
Что касается медицинских масок, Боли заявил, что до конца апреля не рекомендуется их снимать. В Хубэй носить их придется немного дольше. Он также сообщил, что не стоит забывать о «завозных» случаях эпидемии. Так как за пределами КНР еще не научились справляться с инфекцией.