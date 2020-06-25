Китайский ученый назвал сроки завершения эпидемии COVID-19

По словам ученого, коронавирус никуда не исчезнет до весны 2021 года. Он подчеркнул, что масштабной второй волны ожидать не стоит, несмотря на то, что возможен рост количества случаев заражения.

«Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире», — отметил Чжун Наньшань.

Специалист заявил, что во время следующей волны будет необходимо принимать жесткие меры: сократить авиаперелеты и отменить занятия в образовательных учреждениях.