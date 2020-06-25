Китайский ученый назвал сроки завершения эпидемии COVID-19
Чжун Наньшань, академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Поднебесной, рассказал, как долго еще в жизни людей будет присутствовать коронавирус. А также назвал дату его исчезновения. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам ученого, коронавирус никуда не исчезнет до весны 2021 года. Он подчеркнул, что масштабной второй волны ожидать не стоит, несмотря на то, что возможен рост количества случаев заражения.
«Но я не считаю, что будет такая, как первая волна, масштабная вторая волна во всем мире», — отметил Чжун Наньшань.
Специалист заявил, что во время следующей волны будет необходимо принимать жесткие меры: сократить авиаперелеты и отменить занятия в образовательных учреждениях.