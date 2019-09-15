Китайский мальчик больше года мучился от зубной боли и оказался у онколога

Подмосковные врачи вытащили шуруп из носа ребенка. Родители не замечали травму год Подробнее

Житель китайского города Ханчжоу дискомфорт почувствовал больше года назад. Но зубная боль была незначительной и жить почти не мешала. Со временем неприятные ощущения нарастали. В определенный момент 15-летний мальчик уже не мог самостоятельно выйти из дома. И в родных стенах его ничего не радовало — настолько сильной была боль.

«В сопровождении родителей я пошёл в первую народную больницу Ханчжоу на осмотр. Я ожидал, что это будет простая зубная боль», — рассказал школьник.

Чтобы выяснить причину боли, врачи отправили парня на томографию. Исследование показало, что у подростка амелобластома — медленно растущая опухоль, которая «захватывает» ткани и органы. За то время, пока у китайского мальчика болели зубы, опухоль распространилась на 20% нижней челюсти. Хирурги прооперировали жителя Ханчжоу.

Амелобластома весьма коварна. Если при ее удалении врачи допустят ошибку, скорее всего, будет рецидив заболевания. Неправильное удаление опухоли было чревато и еще одной проблемой: мальчик никогда не смог бы есть самостоятельно. Китайскому подростку повезло: врачи оказались достаточно квалифицированными. Они удалили новообразование. Теперь мальчик ждет установки челюстного импланта, чтобы вернуться к нормальной жизни.