Китайский коронавирус получил официальное имя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала официальное название коронавирусу. Теперь его зовут Covid-2019.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе двухдневного форума ВОЗ, который открылся сегодня, 11 февраля, в Женеве. В форуме участвуют более 400 экспертов из разных стран. Россию представляет Роспотребнадзор.

«Мы надеемся, что одним из итогов этой встречи станет согласованная „дорожная карта“ для исследований», — добавил руководитель ВОЗ.

Сейчас в мире зарегистрирован 43 141 случай заражения коронавирусом. В России, в частности, было известно о двух случаях: инфицированными оказались один мужчина и студентка из Тюмени. Оба они — граждане Китая. Днем 11 февраля студентку выписали из медучреждения: врачи утверждают, что она вылечилась. Это подтвердили тесты.

Всего побороть заболевание смогли 4340 человек. Умерли от китайского вируса 1018 человек по всему миру, больше всего — в Китае.