03 августа 2023, 02:41
Китайский фитнес-инструктор рассказал, как избавиться от лишних килограммов
Utro.ru: для сжигания жира нужно активировать энергетические центры организма
Для получения стройной фигуры необходимо активировать энергетические центры организма. Именно они ускоряют обмен веществ. Об этом написало издание novostivl.ru со ссылкой на китайского фитнес-инструктора.
Как отметил специалист, нагрузку и время тренировок необходимо увеличивать постепенно. Первый этап — это традиционная планка, а второй — упражнения на пресс, сообщило utro.ru.
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Далее необходимо перейти к боковым наклонам и выполнить упражнение «велосипед». Заключительным действием в жиросжигающей тренировке станет подъем ног из положения лежа.
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