Здоровье 03 августа 2023, 02:41 Китайский фитнес-инструктор рассказал, как избавиться от лишних килограммов Utro.ru: для сжигания жира нужно активировать энергетические центры организма

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Для получения стройной фигуры необходимо активировать энергетические центры организма. Именно они ускоряют обмен веществ. Об этом написало издание novostivl.ru со ссылкой на китайского фитнес-инструктора.

Как отметил специалист, нагрузку и время тренировок необходимо увеличивать постепенно. Первый этап — это традиционная планка, а второй — упражнения на пресс, сообщило utro.ru.

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Далее необходимо перейти к боковым наклонам и выполнить упражнение «велосипед». Заключительным действием в жиросжигающей тренировке станет подъем ног из положения лежа.