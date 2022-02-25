Китайский доктор Ичуань предложил лечить простатит при помощи яблок

Яблоки способны помочь справиться с хроническим простатитом. Достаточно съедать всего два-три фрукта в день. Такой информацией поделился доктор Чжоу Ичуань из Китая. Об этом сообщило РИА ФАН.

Медик отметил, что яблоки содержат в себе большое количество витамина С, а также цинка. С помощью данных веществ можно ослабить заболевание. Дело в том, что у пациентов с простатитом количество цинка в простатической жидкости значительно ниже нормы. Кроме того, полезное для организма вещество также содержится в нежирном мясе, грецких орехах, арахисе, семенах кунжута, кедровых орешках и семенах подсолнечника.