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    19 января 2021, 11:05

    Китайские врачи зафиксировали новый всплеск заражений коронавирусом

    Полина Петрова

    Врачи в Китае зафиксировали новый всплеск заражений коронавирусом. Об этом сообщили в Госкомитете здравоохранения КНР, пишет inforeactor.
    Китайские врачи зафиксировали новый всплеск заражений коронавирусом

    Согласно официальной статистике, за прошедшие сутки было выявлено 118 новых случаев инфицирования. Среди них 106 случаев зафиксированы на территории страны. В настоящий момент смертельных исходов не зарегистрировано.

    Уточняется, что новым эпицентром является северо-восточная провинция Цзилинь. За последние сутки здесь выявлено 43 случая заражения. До этого непростая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй, которая находится на востоке Китая. За 24 часа местные врачи зарегистрировали 35 инфицированных коронавирусом.