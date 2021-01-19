Китайские врачи зафиксировали новый всплеск заражений коронавирусом

Согласно официальной статистике, за прошедшие сутки было выявлено 118 новых случаев инфицирования. Среди них 106 случаев зафиксированы на территории страны. В настоящий момент смертельных исходов не зарегистрировано.

Уточняется, что новым эпицентром является северо-восточная провинция Цзилинь. За последние сутки здесь выявлено 43 случая заражения. До этого непростая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй, которая находится на востоке Китая. За 24 часа местные врачи зарегистрировали 35 инфицированных коронавирусом.