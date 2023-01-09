Здоровье 09 января 2023, 18:07 Китайские врачи рассказали, кому опасно парить ноги в горячей воде Sina: людям с сахарным диабетом не стоит парить ноги в горячей воде freepik

Читать 360tv в

Отпаривание ног в горячей воде способствует укреплению организма в зимний период, однако для некоторых людей такая процедура может быть опасной. Об этом написал сайт Sina со ссылкой на китайских медиков.

Например, эксперты не советуют отпаривать ноги людям, страдающим сахарным диабетом. По их словам, процедура может привести к поражению кровеносных сосудов и нервов, спровоцировав потерю чувствительности кожи и образование язв, написало РИА ФАН.

Реклама

Также процедура не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и тем, кто страдает варикозным расширением вен. Медики предупреждают, что у таких пациентов могут случиться осложнения.

Реклама

Ранее врач больницы Центрального Южного университета Китая Чжан Цзюньхуа рассказал, что донорство крови не представляет опасности. Как заметил медик, заразиться какой-либо болезнью во время забора крови практически невозможно.