Китайские ученые заявили о высоком риске заражения коронавирусом в семьях

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что риск заражения коронавирусом в семье выше, чем в общественном транспорте или офисе. По их данным, сложнее всего заразиться в медицинских учреждениях, где соблюдаются все меры безопасности. Но речь идет только о китайской провинции Хунань.

Результата исследования появился на сайте журнала Science. Эксперты проанализировали данные 1178 местных пациентов. Они заметили, что риск заражения рос в зависимости от близости контактов. Ученые полагают, что во время самоизоляции в семьях, где был заболевший COVID-19, родственники часто друг с другом контактировали и заражались.

Также специалисты пришли к выводу, что каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает вероятность передачи заболевания на 10%. Однако китайские ученые оценивали риски заражения в разных местах в условиях введенного в стране карантина.

В середине ноября врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда наиболее высок риск заражения коронавирусом, передает РИА ФАН. По его мнению, это происходит в первые два дня проявления симптомов. Риск снижается через пять-шесть дней.