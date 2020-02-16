Китайские ученые создали новый экспресс-тест на коронавирус

Государственная лаборатория респираторных заболеваний Китая в Гуандуне создала новый экспресс-тест для коронавируса COVID-19. Результаты анализа будут готовы через 15 минут после забора крови пациента.

Как стало известно агентству Хinhua, новое тестирование проще и эффективнее, поскольку позволяет проводить скрининг непосредственно на месте. Там, где находятся предполагаемые пациенты. Однако эксперты считают, что новый метод нужно еще дополнительно проверить.

Довольно хорошую клиническую эффективность также показали некоторые антивирусные препараты. Директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Чжан Синьминь заявил, что широко применяемое противомалярийное средство может эффективно подавлять коронавирусную инфекцию.

Сейчас клинические испытания этого лекарства ведутся в более чем десяти больницах в Пекине и Гуаньдуне. В экспериментах участвуют около 100 пациентов.

Хорошую противовирусную активность на клеточном уровне показал также препарата, разработанный для борьбы с вирусом Эбола. Исследования продлятся до конца апреля.

За последние сутки в провинции Хубэй от коронавируса умерли 139 человек.