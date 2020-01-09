Китайские ученые: регулярно пьющие зеленый чай люди живут дольше
Китайские специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что люди, пьющие зеленый чай, живут дольше. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, ученые проводили исследование с конца 90-х годов. В эксперименте приняли участие более 100 тысяч добровольцев. Выяснилось, что люди, регулярно пьющие зеленый чай, живут гораздо дольше и меньше подвержены инсульту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
«Русская планета» напомнила о важности соблюдения правил приготовления напитка. Принципиально важно заваривать чай кипятком, а не очень горячей водой. Оказалось, что это может быть опасно для здоровья.