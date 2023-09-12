Здоровье 12 сентября 2023, 00:52 Китайские ученые приравняли пользу от пива к кефиру Frontiers in Nutrition: пиво может быть полезнее кефира и йогурта Unsplash

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Китайские ученые из Даляньского медуниверситета пришли к выводу, что пиво гораздо полезнее для здоровья кишечника, чем йогурты, кефиры и другая кисломолочная продукция. Результатами своего исследования они поделились в журнале Frontiers in Nutrition.

Медики выяснили, что аминокислоты, витамины, микроэлементы в пиве могут быть полезнее пробиотиков в кисломолочных напитках. Также они благоприятно воздействуют на микроорганизмы в кишечнике, что улучшает иммунитет.

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Ученые выявили связь, благодаря которой клетчатка и другие полезные вещества пенного напитка, обрабатываются микробиомом кишечника, стимулируя иммунную защиту его слизистой оболочки. По их мнению, пиво также способно регулировать переработку плохого холестерина в организме благодаря антиоксидантам.

В ходе исследования китайцы выяснили, что умеренное употребление пива способствует предотвращению атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, при регулярном употреблении пива улучшается состояние ногтей и волос

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала пиво причиной развития различных форм алкоголизма у людей. Также этот напиток повышает риски развития опухолевых заболеваний.