Китайские ученые назвали самый «заразный» период коронавируса
Учение из КНР рассказали, когда больной COVID-19 наиболее опасен. По их словам, 44% случаев заражения происходит через больных, у которых еще не проявились симптомы заболевания. Об этом написало ИА Nation News.
Согласно тестам, в первые сутки число генетического материала вируса достигает максимальных показателей. После этого идет постепенное снижение. Оно длится 21 день. Исходя из этого, пик заразности приходится на первые несколько дней болезни.