Китайские ученые нашли новый источник стволовых клеток человека

Ученые из Китая синтезировали человеческие стволовые клетки при помощи химических веществ. Об этом сообщило издание China Daily.

Группа китайских ученых из Пекинского университета во главе с Дэн Хункуем нашла новый способ химического клеточного репрограммирования. Они смогли вернуть зрелые соматические клетки в то состояние эмбриональных стволовых, когда они могут развиваться по разным сценариям и создавать различные ткани человеческого тела. Из таких клеток можно вырастить печень, кожу или даже восстановить нейроны.

Хункуй завил, что новый способ репрограммирования является более безопасным и простым в применении. Также он отметил, что открытие поможет улучшить процесс лечения различных тяжелых заболеваний. Это станет возможным благодаря простоте использования и разнообразию сфер применения созданных клеток.

До этого открытия обычно применяли внутренние компоненты клеток. Одним из основных источников была цитоплазма ооцитов.