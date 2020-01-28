Китайские медики рассказали, как можно заразиться коронавирусом

Заразиться новым коронавирусом можно на расстоянии одного-двух метров. Он передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому медики советуют носить маски и мыть руки.

Об условиях заражения 2019-nCoV рассказал представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ли Синван. Его процитировала газета «Жэньминь Жибао».

Из-за разных способов передачи вируса специалист порекомендовал пользоваться масками и соблюдать личную гигиену. При общении с другими людьми на близком расстоянии риск заразиться возрастает. Слабовыраженные симптомы игнорировать не стоит — с ними человек вполне может быть разносчиком коронавируса.

В Госкомитете обратили внимание на первые признаки заболевания. У зараженного появляется сухой кашель, повышается температура тела, он жалуется на слабость и затрудненное дыхание. Иногда болезнь протекает без пневмонии.

По последним данным, в Китае зарегистрировано уже свыше 4,5 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Он убил 106 человек. Китайские эпидемиологи заявили, что источником вируса стало мясо с рынка в городе Ухань.

Заражение распространилось и на другие страны: Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция. В России пока не зафиксировали ни одного подтвержденного случая.