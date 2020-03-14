Китайские медики предупредили о тяжелых последствиях коронавируса

Коронавирус может привести к ухудшению функции легких. К такому выводу пришли медики Гонконга, наблюдавшие за состоянием здоровья нескольких заболевших COVID-19.

«Двое или трое из них уже не способны делать то, что могли делать раньше. Например, при быстрой ходьбе их мучает удушье. В данном случае речь идет о снижении функции легких на 20–30%», — рассказала врач Оуэн Цзэн. Ее процитировала газета South China Morning Post.

Всем этим пациентам назначены дополнительные обследования. Они пройдут курс физиотерапии для укрепления легких.

Ученые работают над тем, чтобы окончательно выяснить, какой эффект на организм может оказать коронавирус. Ранее китайские врачи объявили, что вирус может влиять на мужскую репродуктивную функцию, но это известие посчитали фейком. Соответствующий материал опубликовали на сайте правительства Хубэя, он широко разлетелся по китайским соцсетям, но с сайта-первоисточника статья пропала через несколько часов. Сейчас специалисты утверждают, что такие заявления — ложь.