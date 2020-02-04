Китаянку на Урале госпитализировали из психбольницы с подозрением на коронавирус
Гражданку Китая оперативно перевели в инфекционную больницу из Свердловской областной психбольницы. Причиной стала высокая температура у женщины, из-за которой врачи заподозрили коронавирус. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным сайта, «у китаянки вчера, 3 февраля, резко поднялась температура». Врачи, опасаясь, что пациентка может быть больна китайской пневмонией, отправили ее в инфекционную больницу.
Областное министерство здравоохранения комментарии давать отказалось.