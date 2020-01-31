Китай создал экспресс-тест для выявления коронавируса за 15 минут

В Китае разработали экспресс-тест, который позволяет выявлять новый тип коронавируса за 15 минут. Его массовое производство уже началось.

Экспресс-тест разработали в Национальном институте по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с частной компанией в городе Уси восточной провинции Цзянсу. Как сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ, разработка позволит распознать коронавирус в течение 8-15 минут.

Разработчики отметили, что тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании, его удобно перевозить. Массовое производство набора для быстрого определения вируса уже началось, существующих объемов хватит, чтобы проверять четыре тысячи человек ежедневно.

Первую партию экспресс-теста отправили в провинцию Хубэй, где началось распространение вируса.

В России разработали свой экспресс-тест, он позволяет определять наличие китайского коронавируса за два часа.

По последней информации, жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае стали 213 человек, заразились около 9,7 тысячи человек.