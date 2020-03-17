Китай опробует вакцину от коронавируса на добровольцах

«У нас есть организации, у которых разработка вакцины продвигается относительно быстрыми темпами. Они уже передали заявки на клинические испытания в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китая, начали подготовку обоснования для начала клинических тестов и набирают добровольцев», — приводит слова члена Академии инженерных наук Китая Ван Цзюньчжи сайт Daily Storm.

Эксперт уверен, что КНР является одной из передовых стран в разработке вакцины.

На данный момент испытания проводятся на мышах и макаках. С их помощью оцениваются возможные побочные эффекты. Помимо этого, благодаря тестам на животных ученые выявили лекарства, которые лучше остальных помогают при лечении пневмонии.