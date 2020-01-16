Китаец привез новый коронавирус в Японию

Японские медики зарегистрировали первый случай заболевания новым видом коронавируса. Именно он вызвал вспышку пневмонии в китайском Ухане. Заболевший — родом из этой страны.

Гражданина Китая уже выписали из больницы, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на поступившие из Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии данные. Сейчас он живет в префектуре Канагава.

Врачи взяли у него анализы, которые подтвердили, что у мужчины новый тип коронавируса.

Известно, что китаец вернулся из Уханя 6 января, а спустя четыре дня его госпитализировали. Выписали пациента 15 января.

Правительство Японии распорядилось о создании особого отдела, который займется сбором информации. Он действует при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра.

Вспышку пневмонии в китайском городе Ухань зарегистрировали в декабре. Позже специалисты установили, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Несколько дней назад в Китае умер первый заболевший этим вирусом.