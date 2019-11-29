Китаец доказал опасность употребления сырого мяса, «приютив» в мозге 700 червей

Убийца мозга: как люди случайно становятся жертвами самого опасного паразита Подробнее

43-летний житель китайского города Ханчжоу Чжу Чжунфа обратился в больницу из-за частых обмороков и судорог. На МРТ головного мозга медики обнаружили паразитов.

Как оказалось, в октябре мужчина съел блюдо из свинины, не убедившись в готовности мяса. По мнению врачей, в мясе оказались личинки свиного цепня. Паразиты попали из желудка в кровоток, а по нему — в легкие и мозг.

Как сообщил «Царьград», мужчине удалось избавиться от личинок благодаря противопаразитарным препаратам.