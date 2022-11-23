Здоровье 23 ноября 2022, 20:47 Кисломолочные продукты назвали полезными для профилактики рака груди Онколог Одинцов: кисломолочные продукты снижают риск рака молочной железы

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Онколог Владислав Одинцов рассказал, какие продукты следует включить в рацион для профилактики рака молочной железы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Полезны, по словам Одинцова, кисломолочные продукты. Положительно влияет на здоровье и средиземноморская диета. Она подразумевает регулярное употребление овощей, фруктов, рыбы и масла.

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Для профилактики заболевания также нужно употреблять неспелые бананы и свежевыжатый грейпфрутовый сок, заключил Одинцов.

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