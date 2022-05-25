Диетолог Андреев посоветовал не есть окрошку людям с болезнями кишечника и желудка

Людям, которые страдают от болезней кишечника и желудка, не стоит употреблять окрошку. Этот продукт может быть опасен для здоровья таких людей. Мнением поделился врач-диетолог Александр Андреев. Об этом сообщил LIFE.

«Окрошка повышает усвояемость поступающей пищи и стимулирует метаболизм. Тем не менее людям с расстройством ЖКТ лучше всего воздержаться от употребления этого блюда», — пояснил он.

По мнению эксперта, заливать окрошку лучше всего кефиром или айраном. Так блюдо станет более полезным. При этом количество картошки лучше уменьшить, а колбасу добавлять с низкой долей жирности, передало РИА ФАН.