Киров стал одним из первых городов, где начали тестировать вакцину от COVID-19

Глава Кировской областиотметил, что то, что Минздрав России предоставил Центру им. М. П. Чумакова разрешение на проведение клинических исследований вакцины против COVID-19, — это знаковое событиедля здравоохранения Кировской области и всей страны в целом. Он пояснил, что Киров был выбран одним из трех городов, где будут проходить эти исследования, неслучайно. Дело в том, что правительство области активно сотрудничает с Центром им. М. П. Чумакова.

«Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной как в Кировской области, так и в целом по стране. Я призываю жителей региона, не дожидаясь окончания испытания вакцины от коронавируса, соблюдать правила профилактики, которые позволят сдержать распространение опасной инфекции. Необходимо избегать мест массового скопления людей, использовать маски, соблюдать санитарную дистанцию, а при малейших признаках недомогания обращаться к специалистам. Мы все надеемся, что новая вакцина успешно себя зарекомендует, и совместными усилиями мы справимся с пандемией», — отметил Игорь Васильев.

Испытания будут проходить в три фазы. 7 октября исследования начались в Новосибирске, у добровольцев нежелательных явлений за это время не зафиксировано не было.

20 октября вакцину введут добровольцам в Кирове и Санкт-Петербурге. В Кирове группу из 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет уже поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета. Среди них есть врачи, студенты, менеджеры, сотрудники торговых сетей, работники транспортной сферы и безработные.