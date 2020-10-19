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    19 октября 2020, 17:59

    Киров стал одним из первых городов, где начали тестировать вакцину от COVID-19

    Редакция сайта 360°

    Киров — один трех городов, где начали проводить клинические исследования новой вакцины против коронавируса. Сегодня на эту тему прошла пресс-конференция на базе Кировского государственного медицинского университета, сообщил Infox.ru.

    Глава Кировской областиотметил, что то, что Минздрав России предоставил Центру им. М. П. Чумакова разрешение на проведение клинических исследований вакцины против COVID-19, — это знаковое событиедля здравоохранения Кировской области и всей страны в целом. Он пояснил, что Киров был выбран одним из трех городов, где будут проходить эти исследования, неслучайно. Дело в том, что правительство области активно сотрудничает с Центром им. М. П. Чумакова.

    «Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной как в Кировской области, так и в целом по стране. Я призываю жителей региона, не дожидаясь окончания испытания вакцины от коронавируса, соблюдать правила профилактики, которые позволят сдержать распространение опасной инфекции. Необходимо избегать мест массового скопления людей, использовать маски, соблюдать санитарную дистанцию, а при малейших признаках недомогания обращаться к специалистам. Мы все надеемся, что новая вакцина успешно себя зарекомендует, и совместными усилиями мы справимся с пандемией», — отметил Игорь Васильев.

    Испытания будут проходить в три фазы. 7 октября исследования начались в Новосибирске, у добровольцев нежелательных явлений за это время не зафиксировано не было.

    20 октября вакцину введут добровольцам в Кирове и Санкт-Петербурге. В Кирове группу из 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет уже поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета. Среди них есть врачи, студенты, менеджеры, сотрудники торговых сетей, работники транспортной сферы и безработные.